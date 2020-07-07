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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس مبيعات.
– مهندس تخطيط.
– مشرف موارد بشرية (للسعوديين).
– مهندس مبيعات (للسعوديين).
– مدير عمليات المشروع.
– رئيس إدارة العقود.
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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