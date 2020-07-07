وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

2020-07-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدقق داخلي أول (للجنسين).

– مراجع داخلي (للرجال).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).

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