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#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.
تفاصيل وظائف مجموعة الراشد:
وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدقق داخلي أول (للجنسين).
– مراجع داخلي (للرجال).
التقديم على وظائف مجموعة الراشد:
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).جديد الأخبار
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