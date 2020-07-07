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#وظائف شاغرة في رئاسة الحرمين لحملة الماجستير والدكتوراه
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عدد من الوظائف لحملة الماجستير في التخصص التالي (باحث قانوني) بالمرتبة الثامنة، ولحملة الدكتوراه في التخصصين التاليين، (أخصائي علاقات عامة، وأخصائي تطوير إداري) بالمرتبة التاسعة، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.
شروط شغل وظائف رئاسة الحرمين
ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها الشروط التالية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، توفر الخبرات المناسبة، أن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية.
طريقة وموعد التقديم على وظائف الرئاسة
ودعت الرئاسة المتقدمين بالدخول الموقع الرسمي من خلال الرابط (هنا)، علمًا أن التقديم يستمر حتى الـ 25 من الشهر الحالي .جديد الأخبار
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