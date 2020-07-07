2020-07-07

وظائف لدى البنك الإسلامي للتنمية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية، أن العمل سيكون بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

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وأوضح البنك بأن الوظائف تقع تحت مسميات وظيفية كالتالي:

– أخصائي عمليات الخزينة ويشترط الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص أو المجالات ذات الصلة

– منسق مكتب ومراسلات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشار البنك الإسلامي للتنمية إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (هنا).

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