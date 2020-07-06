وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

2020-07-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي عمليات الخزينة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– منسق مكتب ومراسلات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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