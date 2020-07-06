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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مجموعة الزامل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والجبيل.
تفاصيل وظائف مجموعة الزامل:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف إنتاج (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة).
– ممثل مبيعات (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– محاسب إنتاج وتكلفة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
التقديم على وظائف مجموعة الزامل:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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