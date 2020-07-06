2020-07-06

اليوم.. بدء التقديم على الوظائف الشاغرة لدى بنك الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك الرياض أنه سيبدأ اليوم الاثنين، تلقي طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائفه الشاغرة، والتي أعلنها من قبل عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

وتتضمَّن شروط الوظائف المتاحة والبالغة عشر وظائف ما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الحاسب.

Advertisements

– ألا يكون على رأس العمل في أحد القطاعين العامّ أو الخاصّ.

– ألا يكون سبق له التقديم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر الماضية على التقديم، وذلك بموجب سجلات التأمينات الاجتماعية.

– ألا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج “تمهير”، بينما ينتهي التقديم لتلك الوظائف يوم الخامس من أغسطس المقبل.

ويكون التقديم على وظائف بنك الرياض من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية “طاقات” اضغط (هنا).

المزيد

جديد الأخبار