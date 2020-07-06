- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم اليوم.. بدء التقديم على الوظائف الشاغرة لدى بنك الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اليوم.. بدء التقديم على الوظائف الشاغرة لدى بنك الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن بنك الرياض أنه سيبدأ اليوم الاثنين، تلقي طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائفه الشاغرة، والتي أعلنها من قبل عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.
وتتضمَّن شروط الوظائف المتاحة والبالغة عشر وظائف ما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
– الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة الحاسب.
– ألا يكون على رأس العمل في أحد القطاعين العامّ أو الخاصّ.
– ألا يكون سبق له التقديم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر الماضية على التقديم، وذلك بموجب سجلات التأمينات الاجتماعية.
– ألا يكون قد سبق له الاستفادة من برنامج “تمهير”، بينما ينتهي التقديم لتلك الوظائف يوم الخامس من أغسطس المقبل.
ويكون التقديم على وظائف بنك الرياض من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية “طاقات” اضغط (هنا).
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. بدء التقديم على الوظائف الشاغرة لدى بنك الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.