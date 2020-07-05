وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2020-07-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل).

– أخصائي التصاميم والبرامج (الجبيل).

– مشرف ميكانيكي ورشة (الجبيل).

Advertisements

– أخصائي حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

– أخصائي ثاني الأمن (الرياض).

– أخصائي ميكانيكي/ الخدمات المركزية وورش العمل (الجبيل).

– أخصائي أول نمذجة التسعير (الرياض).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

المزيد

جديد الأخبار