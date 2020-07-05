- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف تدريبية شاغرة لدى الاتصالات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف تدريبية شاغرة لدى الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، ضمن البرنامج التعاوني التدريبي، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:
– نظم المعلومات الإدارية.
– نظم المعلومات.
– علوم الكمبيوتر.
– هندسة الاتصالات.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة الحاسوب.
– التسويق.
– إدارة الأعمال.
– الهندسة الصناعية.
التقديم على وظائف الاتصالات السعودية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف تدريبية شاغرة لدى الاتصالات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.