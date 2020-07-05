2020-07-05

#وظائف شاغرة لدى بنده للتجزئة في عدة مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وعدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– أخصائي عمليات الموارد البشرية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير متجر (عدد 20 وظيفة/ عدة مدن): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

المزيد

جديد الأخبار