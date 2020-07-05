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2020-07-05 #وظائف لدى برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وذلك للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- المسمى الوظيفي : أخصائي موارد بشرية . 2- الشروط : – أن يكون المتقدم من المواطنين. Advertisements – درجة البكالوريوس في “إدارة الأعمال، الموارد البشرية”. – ألا يكون على رأس العمل “حكومي أو خاص”. – عدم التسجيل في سجلات التأمين مدة لا تقل عن 6 أشهر . وأوضح البرنامج أن التقديم متاح من اليوم الأحد 5 / يوليو / 2020 م ، وحتى يوم 4 أغسطس المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من (اضغط هنا). جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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