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2020-07-04 #وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك عبدالله الجامعي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض. تفاصيل وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي: وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي أول علم الأجنة. – استشاري تخدير/ طب التوليد. – استشاري جراحة/ جراحة العظام. – استشاري جراحة/ جراحة الثدي. – استشاري طب الأطفال/ أمراض الدم لدى الأطفال. Advertisements – استشاري طب الأطفال/ أمراض القلب للأطفال. – استشاري أمراض النساء والتوليد/ طب أورام النساء. – استشاري أمراض النساء والتوليد/ أمراض الجهاز البولي. – استشاري التصوير الطبي/ تصوير نسائي. – استشاري طوارئ كبار. – استشاري طوارئ أطفال. التقديم على وظائف مستشفى الملك عبدالله الجامعي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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