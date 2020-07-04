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2020-07-04 الترشيح على وظائف تعليم الكبار في نجران مستمر متابعات الخليج 365 - الرياض تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة. Advertisements وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو السادس عشر من الشهر الجاري ، داعياً الراغبين والراغبات للترشيح التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي الدقة في تعبئة البيانات، وأنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات . جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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