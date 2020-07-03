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#وظائف فنية وهندسية شاغرة في مجموعة الزامل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، الجبيل.
تفاصيل وظائف مجموعة الزامل:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني سباكة (الخبر): شهادة الدبلوم التقني في تخصص السباكة.
– فني كهربائي (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، إلكترونيات).
– مهندس صناعي (للجنسين/ الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، والمحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف مجموعة الزامل:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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