وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2020-07-03

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير التسويق/ تطبيقات الأنابيب (الرياض).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– ممثل خدمة العملاء (الدمام).

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– مشرف صيانة ميكانيكي (ينبع).

– أخصائي أول التخطيط والتكامل (الرياض).

– مسؤول شراكة أعمال الموارد البشرية (الدمام).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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