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2020-07-03 #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن بمكة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، بعقود مؤقتة لموسم الحج، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في منطقة مكة المكرمة. تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة: وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – طبيب استشاري أشعة تداخلية (للجنسين). – طبيب استشاري طوارئ (للجنسين). – طبيب نائب باطنة (للجنسين). – طبيب نائب طوارئ (للجنسين). – طبيب نائب عناية مركزة (للجنسين). – طبيب نائب تخدير (للجنسين). – طبيب نائب جراحة عامة (للجنسين). – طبيب مقيم جراحة عامة (للجنسين). – طبيب مقيم طوارئ (للجنسين). – طبيب مقيم باطنة (للجنسين). – صيدلي (للجنسين). Advertisements – فني صيدلة (للجنسين). – أخصائي خدمات طبية طارئة (للرجال). – فني طب طوارئ (للرجال). – أخصائي علاج تنفسي (للجنسين). – أخصائي تخدير (للجنسين). – أخصائي مختبرات طبية (للجنسين). – أخصائي تقنية القلب (للنساء). – أخصائي صحة عامة/ وبائيات (للرجال). – أخصائي مكافحة عدوى (للرجال). – مدير قسم التسجيل بإدارة خدمات المرضى (للجنسين). – سائق (للرجال). – فني تقنية المعلومات والاتصالات (للرجال). التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة: وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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