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#وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ساسرف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.
تفاصيل وظائف شركة ساسرف:
وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس معدات دوارة: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الصيانة، أو ما يعادلها.
– مفتش ضمان ومراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
التقديم على وظائف شركة ساسرف:
وأوضحت ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 يوليو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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