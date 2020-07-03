وظائف شاغرة : النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة والشروط المطلوبة في المتقدمين

في إطار متابعتنا لمواقع العمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، والتي تعلن عن توافر فرص عمل شاغرة لديها، فقد أعلنت الأمانه العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن فتح باب التقديم في مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إداريه من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017، وسوف نتناول في السطور التالية الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين وخطوات عملية التقديم.

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية:-

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، وهذه الشروط هي:-

التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 30 سنة في تاريخ 28/7/2020 وهو تاريخ أخر يوم لسحب الملف.

أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية اللازمة لشغل تلك الوظيفة القضائية.

اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجرى بمعرفة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

أن تثبت في المتقدم لياقته الطبية، وذلك وفق التحاليل والفحوص التي سيخضع لها المتقدم بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

مواعيد سحب الملفات والمستندات المطلوبة للسحب:-

يمكن للراغبين في التقدم سحب الملف مقابل سداد مبلغ 400 جنيه (فقط أربعمائة جنيه) في الفترة من 7/7/2020 وحتى 28/7/2020، في مقر النيابة الإدارية في مدينة 6 أكتوبر بميدان النجدة، على أن يكون مع المتقدم الأوراق التالية أثناء سحب الملف:-

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى أصل البطاقة للاطلاع عليها.

صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي مع تقديم الأصل عند تقديم الملف مستوفياً.

يجب موافقة جهة العمل على التقديم بالنسبة للمتقدمين من خريجي كلية الشرطة أو العاملين في أية جهة حكومية.

يجب طباعة استمارة البيانات من الموقع الرسمي للنيابة الإدارية واستيفاء بياناتها وتقديمها مع المرفقات السابقة كشرط أساسي لسحب الملف.

ملحوظة:- لن يتم الالتفات إلى الطلبات غير المستوفاه وفق هذا الإعلان، أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة.