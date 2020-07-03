وظائف شاغرة : وظائف خالية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

أعلنت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بصومعة الكسارة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وذلك بنظام المكافأة الشاملة، لجميع المؤهلات، وتفاصيل الوظائف كالتالي: –

وظائف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

مطلوب عدد 2 مهندس كهرباء، يشترط بكالوريوس هندسة كهربائية. مطلوب عدد 2 مهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية. مطلوب عدد 3 فنيين كهرباء، ويشترط دبلوم ثانوي صناعي. مطلوب 3 فني ميكانيكا، ويشترط الحصول على دبلوم ثانوي صناعي. مطلوب محاسب، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة. مطلوب أخصائي استلام وتخزين، ويشترط الحصول على مؤهل عالي بكالوريوس زراعة. مطلوب فني استلام، دبلوم ثانوي زراعي. مطلوب فني تخزين، دبلوم ثانوي زراعي. مطلوب عدد 2 وزان، دبلوم ثانوي متوسط، وحاصل على رخصة وزان. مطلوب أمين شونة، دبلوم ثانوي متوسط. مطلوب عامل، ويشترط إجادة القراءة والكتابة ” محو أمية – ابتدائية – أعدادية”. مطلوب عدد 6 مندوب امن، دبلوم ثانوي متوسط. مطلوب كاتب، دبلوم ثانوي متوسط. مطلوب أخصائي شئون إدارية، ويشترط الحصول على مؤهل عالي مناسب. مطلوب أمين مخزن، دبلوم ثانوي تجارى. مطلوب أمين خزينة، دبلوم ثانوي تجارى.

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المستندات المطلوبة لوظائف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين

صورة المؤهل. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شهادة المعاملة العسكرية. صورة شهادة الميلاد حديثة. صورة اشتراك النقابة للمهندسين والزراعيين والمحاسبين.

ولمن يرغب يشترط أن لا يزيد السن عن 30 عام، في عام 1/1/2021، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة “الشرقية” ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالوظيفة، ولتقديم لشغل الوظائف يرجى تعبئة “الاستمارة الخاصة بالوظائف” وآخر موعد لتلقى الطلبات 12/7/2020.