وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة الراشد

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مهندس مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).