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2020-07-01 #وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو في 8 مدن متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، على مسمى “موصل طلبات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وأبها، وخميس مشيط، والجوف، والطائف، والهفوف، وسبت العلايا. وأبرزت الشركة أنَّ شروط الوظائف المتاحة هي: – شهادة مدرسية أو أي شهادة ذات علاقة. – رخصة قيادة: نقل متوسط أو ثقيل. Advertisements – الحد الأدنى للخبرة: من 2 – 3 سنوات. – يفضل معرفة الإنجليزية. التقديم على وظائف شركة سدافكو: وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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