وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مصفاة ساسرف

2020-07-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ساسرف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ساسرف:

وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مستشار الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ساسرف:

وأوضحت ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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