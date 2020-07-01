وظائف شاغرة للجنسين في هيئة السوق المالية

2020-07-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، القانون)، ويفضل درجة الماجستير.

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– أخصائي التزام مؤسسات السوق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة، الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي التواصل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، العلاقات العامة، إدارة الأعمال، التسويق، المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

– سكرتير التحقيق: شهادة الدبلوم في تخصصات: (سكرتير تنفيذي، إدارة مكتبية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).