المالية تعلن أسماء 135 مرشحًا لبرنامج التدريب على رأس العمل

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة المالية أسماء 135 مرشحًا ومرشحة لبرنامج تأهيل المتميزين الذي تم الإعلان عنه مسبقًا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويهدف إلى استقطاب المؤهلين من حديثي التخرج لرفع مستوى الكفاءة والخبرة وتطوير القدرات والمهارات والمعارف لديهم، من خلال التدريب على رأس العمل.

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آلية الترشيح

وخضعت آلية الترشيح للحوكمة بمعايير عالية لضمان المساواة في اختيار المرشحين، الذين أجروا اختبارات معرفية وسلوكية، بناءً عليها تم ترشيح المطابقين للشروط، للمقابلة الشخصية لدى وزارة المالية، وسيخضع المرشحون المعلنة أسماؤهم للفحص الطبي لإتمام إجراءات الترشيح للبدء في عملية التدريب داخل الوزارة.

الاستعلام عن المرشحين