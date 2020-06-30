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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.
تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أمن تقنية المعلومات (الرياض).
– أخصائي أول تطوير مستودع الأعمال (الرياض).
– مستشار ثالث إستراتيجية المصب (الرياض).
– أخصائي أول تطبيقات وبرامج (الجبيل).
– محلل أول ذكاء التسويق (الرياض).
– مستشار الذكاء التنافسي (الرياض).
التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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