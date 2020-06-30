وظائف هندسية فنية وإدارية شاغرة في شركة معادن

2020-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، ومجموعة الأعمال الذهبية.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مناطق الكربون.

– كبير الجيولوجيين.

– مشرف سلامة التعدين (عدد 5 وظائف).

– منسق المتفجرات.

– مهندس تعدين.

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– فني جيولوجيا.

– مدير الأعمال والعمليات.

– أخصائي بيئي (عدد وظيفتين).

– أخصائي تدريب.

– موظف مشتريات ميداني.

– فني مساح.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)