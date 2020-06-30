- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية فنية وإدارية شاغرة في شركة معادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف هندسية فنية وإدارية شاغرة في شركة معادن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، ومجموعة الأعمال الذهبية.
تفاصيل وظائف شركة معادن:
وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مناطق الكربون.
– كبير الجيولوجيين.
– مشرف سلامة التعدين (عدد 5 وظائف).
– منسق المتفجرات.
– مهندس تعدين.
– فني جيولوجيا.
– مدير الأعمال والعمليات.
– أخصائي بيئي (عدد وظيفتين).
– أخصائي تدريب.
– موظف مشتريات ميداني.
– فني مساح.
التقديم على وظائف شركة معادن:
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف هندسية فنية وإدارية شاغرة في شركة معادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.