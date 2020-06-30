وظائف شاغرة في مجموعة عصام قباني

2020-06-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني، المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة عصام قباني

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف مبيعات (الرياض).

– مشرف مبيعات (الدمام).

– مندوب مبيعات/ متخصص في صناعة الزجاج (جدة).

التقديم على وظائف مجموعة عصام قباني

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).