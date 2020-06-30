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الصحة تدعو المرشحين على وظائف طبيب أسنان مقيم للمطابقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الصحة المرشحين والمرشحات على وظائف طبيب أسنان مقيم والذين لم يستكملوا مطابقة الوثائق إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لاستكمال المطابقة وذلك ابتداءً من يوم الأحد ٢٠٢٠/٧/٥م ولمدة أسبوع.
تفاصيل وظائف الصحة
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (طبيب مقيم – أسنان)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، ولمدة أسبوعين.
ودعت الصحة المرشحين إلى مراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 10/03/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/03/2020م، وذلك لمطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:
- الهوية الوطنية، مع نسخة منها.
- وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة الامتياز.
- شهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.
- الخبرات المسجلة عند التقديم إن وجدت.
معايير المفاضلة
وأشارت الصحة في حينه إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للمطابقة وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر للمطابقة خلال الفترة المذكورة سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.
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