وظائف فنية شاغرة لدى شركة معادن

2020-06-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من رأس الخير، وموقع منجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت معادن أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل معدات.

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– مشغل غرفة التحكم.

– مشغل ثالث مركز التحكم الأمني.

التقديم على وظائف معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في شركة معادن يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)