شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-29 #وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومستشفى الجبيل العام، ومجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام. تفاصيل وظائف تخصصي الدمام: وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – سكرتارية/ إدارة التخطيط الإستراتيجي. – إداري/ مركز القيادة والتحكم. – استشاري مساعد وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. Advertisements – طبيب نائب طب نفسي. – استشاري الطب النفسي. – استشاري مساعد وحدة الطوارئ. – استشاري مساعد وحدة العناية المركزة. – استشاري مساعد وحدة العناية المركزة للأطفال . التقديم على الوظائف: وأوضحت إدارة مستشفى تخصصي الدمام أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يونيو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف إدارية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.