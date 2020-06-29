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2020-06-29 #وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف تخصصي الملك فيصل وقال المستشفى إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: Advertisements – استشاري مساعد علاج الأورام الإشعاعي. – استشاري مشارك علم الأشعة. – طبيب متخصص/ أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية للبالغين. – محلل جودة نوعية. – موظف استقبال/ الرعاية الخارجية. طريقة التسجيل في وظائف تخصصي الملك فيصل وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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