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#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة بن شيهون في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، المتخصصة بالمنتجات والخدمات التجارية والصناعية والعقارات والمنزلية والسيارات ومعدات البناء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، وجازان، والأحساء.
تفاصيل وظائف مجموعة بن شيهون:
وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني خدمات (جدة).
– مسؤول فرع (جدة).
– مندوب مبيعات (عدد وظيفتين/ جازان، جدة).
– مندوب مبيعات جملة (عدد 6 وظائف/ الرياض، جدة).
– مراقب حركة مخزون (جدة).
– بائع (عدد وظيفتين للجنسين/ جدة، الأحساء).
التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بن شيهون يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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