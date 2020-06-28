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وظيفة قيادية شاغرة لدى مجموعة صافولا
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مجموعة صافولا القابضة للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى مدير العلامة التجارية، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت صافولا أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المعلنة في صافولا يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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