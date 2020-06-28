وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

2020-06-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، المتخصصة بمجال صيانة الطائرات التجارية والعسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى بفروع الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة السلام:

وأبرزت السلام لصناعة الطيران أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– فني ميكانيكي.

– فني صيانة وإصلاح الدفع.

التقديم على وظائف شركة السلام:

وأوضحت السلام لصناعة الطيران أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)