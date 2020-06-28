وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

2020-06-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة المشارق للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

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تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب عمال مكافحة حشرات.

– مشغل حاسب آلي.

التقديم على وظائف التأهيل والإحلال

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).