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#وظائف فنية شاغرة في شركة محركات الطائرات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة عن توفر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف شركة المحركات
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني التنظيف والمعامل الكيميائية (عدد 3 وظائف/ للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص الكيمياء.
– فني أعمال الطلاء: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
– ميكانيكي عام (للسعوديين): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2020م.
التقديم على وظائف فنية بشركة المحركات
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
يذكر أن شركة محركات الطائرات هي إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.
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