2020-06-28

المقابلات الشخصية للمرشحين على الترقيات بإمارة الباحة عن بُعد

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات، والبالغ عددهم ٣٢١ موظفًا للمرحلة الثالثة.

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المقابلات الشخصية عن بُعد

يأتي ذلك عملًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموظفين، حيث بدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية بمتابعة وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه تم وضع خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون، حيث يعتبر ذلك أول إجراء من نوعه على مستوى المنطقة.

المفاضلات عبر منصة مسار

وأضاف آل متعب أنه سيتم ترشيح الموظفين وإجراء المفاضلات عبر منصة مسار آليًّا واعتماد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامة للموارد البشرية.