وظائف إدارية شاغرة لدى بنده للتجزئة

2020-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس شراكة الموردين والارتباط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الاتصالات) أو أي مجال آخر ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

– رئيس إدارة الحسابات الرئيسية: درجة الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال، أو المبيعات)، أو المجالات ذات الصلة.

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– مساعد مدير فئة مستحضرات التجميل (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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