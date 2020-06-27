وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

2020-06-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية ساسرف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ساسرف:

وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس رئيسي/ صيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– نائب رئيس مكافحة الحرائق: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الإطفاء، أو ما يعادلها.

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– مهندس تفتيش مدني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

وأوضحت ساسرف أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في ساسرف يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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