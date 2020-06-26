وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نوماك

2020-06-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، وجدة.

وأبرزت نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الشبكات (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).

Advertisements

– مدقق/ مراجع داخلي (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

وأوضحت نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









