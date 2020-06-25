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2020-06-25 #وظائف شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف تخصصي الملك فيصل وقال المستشفى إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مدير قسم تطوير التطبيقات المساند (الرياض). – مساعد فني مركز الأبحاث (الرياض). – مشرف المختبر الطبي/ مركز الملك عبد الله للأورام وأمراض الكبد (الرياض). – مشرف المختبر الطبي/ أتمتة الموظفين الفنيين (الرياض). – مساعد منسق تبرع الأعضاء (الرياض). – مهندس أجهزة طبية ثانٍ (الرياض). – مهندس أجهزة طبية أول (الرياض). Advertisements – أخصائي علاقات المرضى (الرياض). – منسق سريري زراعة الأعضاء (الرياض). – محلل أهلية العلاج الطبي (الرياض). – مساعد رعاية مرضى (الرياض). – كبير السائقين (الرياض). – استشاري مشارك أمراض نفسية (جدة). – استشاري مشارك كلى أطفال (جدة). – سائق (المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف تخصصي الملك فيصل وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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