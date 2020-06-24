وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2020-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وبفرع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– داعم فني أول (للنساء/ الرياض).

– ممثل تنسيق ثانٍ (للرجال/ جدة).

Advertisements

– مسؤول شؤون الطلاب ثانٍ (للنساء/ جدة).

وأتاحت الجامعة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 3 ذي القعدة 1441هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 ذي القعدة 1441هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









