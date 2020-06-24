وظائف شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

2020-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد وأمراض الوراثة، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي التخدير وغرفة العمليات.

– أخصائي مختبرات طبية.

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم عناية مركزة.

– استشاري مساعد أعصاب أطفال.

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– أخصائي/ أخصائية تمريض عناية مركزة.

– أخصائي/ أخصائية تمريض طوارئ.

– إداري (للنساء).

– فني مختبر.

– أخصائي أول مختبرات طبية (علم الأنسجة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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