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وظائف فنية شاغرة لدى شركة إميرسون
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والجبيل.
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– معالج المواد/ محلل المخزون (للسعوديين/ الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الرافعة الشوكية، إدارة السلامة والصحة المهنية)، أو المجالات ذات الصلة.
– فني لحام (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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