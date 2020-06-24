وظائف هندسية وفنية شاغرة في ياسرف

2020-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

تفاصيل وظائف ياسرف

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ثاني المرافق: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

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– فني ثالث تقنية المعلومات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات).

– فني صيانة رئيسي: شهادة الدبلوم في تخصص في هندسة المعدات، أو ما يعادلها.

نهاية التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 8 يوليو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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