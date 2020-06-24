وظائف هندسية شاغرة لدى شركة ساسرف

2020-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ساسرف

وبيّنت شركة ساسرف أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تفتيش أول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

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– محلل المدى القصير (التخطيط وتطوير الأعمال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– مجدول المدى القصير (التخطيط وتطوير الأعمال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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