2020-06-24

#وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وبريدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير التسويق التجاري (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

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– مساعد مدير التسويق التجاري (بريدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– منسق قسم السلامة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية، أو إدارة الصحة والسلامة).

نهاية التقديم على وظائف شركة المراعي

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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