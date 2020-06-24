وظائف شاغرة : بمرتبات مجزية| وظائف خالية بشركة دريم فالي فودز للصناعات الغذائية لجميع المؤهلات

تعلن شركة دريم فالي فودز للصناعات الغذائية ” الكيلو 31 طريق مصر إسكندرية الزراعي – طوخ – القليوبية ” كبرى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، عن حاجتها إلى فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات بمرتبات مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي: –

وظائف شركة دريم فالي فودز للصناعات الغذائية

مطلوب مدير جودة، يشترط مؤهل عالي بكالوريوس زراعة، وخبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، والراتب حسب الخبرة. مطلوب مدير إنتاج، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس زراعة، خبرة لا تقل عن خمس سنوات ، والمرتب حسب الخبرة. مطلوب مهندس إنتاج، حاصل على بكالوريوس زراعة، خبرة في مجال الصناعات الغذائية، وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب مراقب كاميرات، ويشترط مؤهل متوسط، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بمجال الأغذية، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2000 جنيه. مطلوب فني قفل غطاء صاج، ويشترط مؤهل متوسط، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الصناعات الغذائية والمعلبات، والراتب حسب الخبرة. مطلوب فني غلاية، ويشترط مؤهل متوسط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الصناعات الغذائية، وان لا يزيد السن عن 30 سنة.

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مزايا وطرق التقدم للوظائف

تقدم الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات، والعمل بفرع الشركة بالكيلو 31 طريق مصر إسكندرية الزراعي بطوخ القليوبية، ولمن يرغب يرجى تعبئة الاستمارة الخاصة بالوظائف بالرابط التالي: https://bit.ly/32BXoO1