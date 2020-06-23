5 وظائف لدى المستشفى السعودي الألماني

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المستشفى السعودي الألماني، اليوم الثلاثاء، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، بمسمى ( أخصائي علاقات عامة ) للعمل في مدينة (خميس مشيط / عسير ).

وأوضح المستشفى السعودي الألماني أن تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

شروط الوظائف:

سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم.

لا يشترط توفر الخبرة.

– وصف التدريب:

تخطيط حملات العلاقات العامة ومبادرات التواصل الخاصة بالمنشأة، وتنفيذها، وترتيب الردود على المسائل التي تؤثر في الصورة العامة للمنشأة.

– المهام التدريبية:

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إعداد المنشورات: إعداد المنشورات المؤسسية الموجهة لجمهور المتابعين الداخليين والخارجيين، وتحرير هذه المنشورات، بما في ذلك الرسائل الإخبارية للموظفين وتقارير المساهمين.

الحفاظ على العلاقات: الحفاظ على العلاقات مع وسائل الإعلام، أو المستثمرين، أو المسؤولين الحكوميين، أو الأطراف الأخرى التي تتعامل مع المنشأة، والرد على الطلبات المقدمة.

تنظيم الأنشطة: تنظيم أنشطة العلاقات العامة وتنفيذها، مثل الظهور في الفعاليات العامة، أو إلقاء المحاضرات، أو إعداد المسابقات، أو إقامة المعارض.

ضمان الاتساق: ضمان اتساق الرسائل الداخلية والخارجية بالمنشأة، والعمل مع الفرق الأخرى لمواءمة اتصالاتها مع التوجه العام، وضمان تقديم صورة متسقة للمنشأة.

وللتقديم على وظائف المستشفى السعودي الألماني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

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