- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 5 وظائف لدى المستشفى السعودي الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
5 وظائف لدى المستشفى السعودي الألماني
من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات"
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المستشفى السعودي الألماني، اليوم الثلاثاء، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، بمسمى ( أخصائي علاقات عامة ) للعمل في مدينة (خميس مشيط / عسير ).
وأوضح المستشفى السعودي الألماني أن تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:
شروط الوظائف:
- سعودي الجنسية.
- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / العلوم.
- لا يشترط توفر الخبرة.
– وصف التدريب:
تخطيط حملات العلاقات العامة ومبادرات التواصل الخاصة بالمنشأة، وتنفيذها، وترتيب الردود على المسائل التي تؤثر في الصورة العامة للمنشأة.
– المهام التدريبية:
إعداد المنشورات: إعداد المنشورات المؤسسية الموجهة لجمهور المتابعين الداخليين والخارجيين، وتحرير هذه المنشورات، بما في ذلك الرسائل الإخبارية للموظفين وتقارير المساهمين.
الحفاظ على العلاقات: الحفاظ على العلاقات مع وسائل الإعلام، أو المستثمرين، أو المسؤولين الحكوميين، أو الأطراف الأخرى التي تتعامل مع المنشأة، والرد على الطلبات المقدمة.
تنظيم الأنشطة: تنظيم أنشطة العلاقات العامة وتنفيذها، مثل الظهور في الفعاليات العامة، أو إلقاء المحاضرات، أو إعداد المسابقات، أو إقامة المعارض.
ضمان الاتساق: ضمان اتساق الرسائل الداخلية والخارجية بالمنشأة، والعمل مع الفرق الأخرى لمواءمة اتصالاتها مع التوجه العام، وضمان تقديم صورة متسقة للمنشأة.
وللتقديم على وظائف المستشفى السعودي الألماني من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 5 وظائف لدى المستشفى السعودي الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.