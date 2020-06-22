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#وظائف إدارية شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفرع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف دعم فني: شهادة الدبلوم في تخصص الدعم الفني، أو المجالات ذات الصلة.
– مشرف موقع: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأتاحت الجامعة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 1 ذي القعدة 1441هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 14 ذي القعدة 1441هـ.
ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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